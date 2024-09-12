МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

Президент РФ прибыл с визитом в Монголию 2 сентября. Он принял участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол. На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии.