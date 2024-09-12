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МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор. Это следует из заявления министерства, опубликованного 12 сентября в его Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», — уточнило ведомство.

Также дипломатическое ведомство Украины отметило, что действия руководства страны без ответной реакции не останутся.

Ранее, 3 сентября, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что западных политиков Европы и США, которые заявляют о недовольстве визитом президента России в Монголию и высказывают озабоченность по этой теме, можно только пожалеть.

Президент РФ прибыл с визитом в Монголию 2 сентября. Он принял участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол. На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии.

Во время переговоров с монгольским лидером в расширенном составе президент России поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому прошлому. Путин напомнил, что некоторые истребители и танки, которые дошли до Берлина, удалось изготовить благодаря средствам, которые в годы Великой Отечественной войны собрали монгольские граждане.

дипломатия