МИД Украины объявил демарш Монголии из-за визита Путина

«МИД Украины объявил демарш монгольской стороне в связи с визитом Путина в Монголию», — уточнило ведомство.
Также дипломатическое ведомство Украины отметило, что действия руководства страны без ответной реакции не останутся.
Ранее, 3 сентября, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что западных политиков Европы и США, которые заявляют о недовольстве визитом президента России в Монголию и высказывают озабоченность по этой теме, можно только пожалеть.
Президент РФ прибыл с визитом в Монголию 2 сентября. Он принял участие в мероприятиях по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на реке Халхин-Гол. На встрече с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом Путин сообщил, что отношения с Улан-Батором входят в один из приоритетов внешней политики Москвы в Азии.
Во время переговоров с монгольским лидером в расширенном составе президент России поблагодарил Монголию за уважение к общему историческому прошлому. Путин напомнил, что некоторые истребители и танки, которые дошли до Берлина, удалось изготовить благодаря средствам, которые в годы Великой Отечественной войны собрали монгольские граждане.