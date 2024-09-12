В Пентагоне заявили, что ни один вид западного оружия не станет панацеей для Киева

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что ни один отдельный вид вооружений не станет панацеей для Киева, которая могла бы позволить ему одержать победу в конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.