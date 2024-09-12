Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко.
«То, что случилось в Карабахе, — вина только руководства Армении. Я их предупреждал лично, когда все главы государств или молчали, или [выступали] против: отдай им (Азербайджану — РБК) эти территории», — приводит его слова БелТА. Лукашенко отметил, что в Ереване «признавали», что эти территории не принадлежали им, однако не захотели отдавать регион, решив «воевать». «Довоевались», — заключил Лукашенко.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию и ОДКБ, в которую входит Белоруссия, в бездействии во время конфликта. Сейчас участие Армении в ОДКБ заморожено. Москва отвергла претензии Пашиняна и выразила надежду решить разногласия.
Лукашенко возложил на Армению вину за события в Карабахе
Ответственность за события, происходившие в последние годы в Нагорном Карабахе, лежит на властях Армении.
Такое мнение высказал белорусский президент Александр Лукашенко.