Вэнс: план Трампа предполагает нейтралитет Украины и заморозку линии фронта

В интервью медиапроекту Shawn Ryan Show Джей Ди Вэнс сказал, что по плану господина Трампа «нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной» может стать «демилитаризованной зоной». Эта зона, по словам господина Вэнса, будет «сильно укреплена, чтобы русские не вторглись снова».