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Вэнс: план Трампа предполагает нейтралитет Украины и заморозку линии фронта

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс сказал, что мирный план по Украине кандидата в президенты Дональда Трампа предполагает заморозку линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО, получение Россией требуемых гарантий.

Источник: AP 2023

В интервью медиапроекту Shawn Ryan Show Джей Ди Вэнс сказал, что по плану господина Трампа «нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной» может стать «демилитаризованной зоной». Эта зона, по словам господина Вэнса, будет «сильно укреплена, чтобы русские не вторглись снова».

«Украина оставляет за собой независимость суверенитета, Россия получает от Украины гарантию нейтралитета», — сказал Джей Ди Вэнс, отметив, что «Германия и другие страны» в дальнейшем смогут профинансировать восстановление украинской территории.

Президент России Владимир Путин называл условиями для прекращения огня вывод украинских войск с территории ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал «формулу мира», предполагающую вывод российских войск и восстановление границ Украины 1991 года.

Трамп Дональд