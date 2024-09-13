Repubblica: РФ продвигается по всем фронтам, у Киева нет ресурсов

«Новости фрагментарные, поэтому пока неясно, отдельное ли это выступление или начало крупного маневра, чтобы выбить украинцев с российской территории. Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления», — констатирует автор. Он указывает, что у противников большая разница в численности людей и превосходство на стороне РФ. Многие украинские новобранцы не успели пройти даже базовую подготовку, пишет обозреватель. Он также отмечает нехватку оружия, настолько, что украинцы «используют американские пушки М101 1945 года».