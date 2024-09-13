«Новости фрагментарные, поэтому пока неясно, отдельное ли это выступление или начало крупного маневра, чтобы выбить украинцев с российской территории. Российские войска продвигаются с завидным постоянством по всей линии фронта в Донбассе, изолируют очаги сопротивления», — констатирует автор. Он указывает, что у противников большая разница в численности людей и превосходство на стороне РФ. Многие украинские новобранцы не успели пройти даже базовую подготовку, пишет обозреватель. Он также отмечает нехватку оружия, настолько, что украинцы «используют американские пушки М101 1945 года».
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По данным МЧС, свыше 10 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в 30 регионах страны. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 12 500 военнослужащих, 101 танк. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.