Военный комитет НАТО соберется в Чехии, чтобы обсудить помощь Украине

В пятницу не планируется каких-либо публичных мероприятий. Первое официальное заседание комитета состоится в субботу. «В ходе первого заседания начальники генеральных штабов стран НАТО обсудят реализацию решений, принятых главами государств и правительств на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года», — сообщили в пресс-службе альянса.
На встрече в столице США лидеры стран НАТО договорились усилить так называемое сдерживание в Европе и интенсифицировать поддержку Украине. В частности, речь пойдет о новых планах «по обеспечению мер сдерживания и, при необходимости, обороны против любого потенциального противника».
Что касается Украины, то стороны обсудят реализацию решения саммита в США по созданию специального командования по координации военной помощи и подготовки военных Украины. «В рамках комплекса мер поддержки Украины это заседание позволит обсудить создание нового командования НАТО по обучению, содействию безопасности Украины, который должен обеспечить планирование и координацию помощи в сфере безопасности», — говорится в сообщении.
Кроме того, начальники генеральных штабов НАТО обсудят открытие совместного с Украиной центра по анализу и подготовке, который будет основываться на опыте украинского конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.