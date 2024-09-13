Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» внесли документ в нижнюю палату в июне. В пояснительной записке отмечается, что из-за ЕГЭ с каждым годом среди подростков растет количество суицидов, кроме того, проведение экзамена требует от государства значительных расходов. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении в октябре.
«Кабмин не поддержал, при этом мы не собираемся опускать руки», — сказал Нилов, отметив, что некоторые решения уже приняты под воздействием жесткой критики, которая была в этом году, и могут быть приняты дополнительные к следующему контрольному циклу.
Депутат рассказал, что провел встречу с экспертами, которые дали свои наработки на тему реформирования ЕГЭ и готовит официальное обращение в профильные ведомства.
«Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ. А кроме этого, с учетом того, что Рособрнадзор умеет проводить тестирование, достаточно жесткое, то есть опыт, который бы позволил нам тестировать на знание русского языка иностранных граждан, которые сюда приезжают работать, хотят получить временное разрешение, вид на жительство или гражданство», — рассказал парламентарий.
По его словам, остро стоит вопрос, связанный с тем, чтобы дети иностранных граждан в российских школах знали базовый русский язык и не понижали уровень образования детей.
«Я планирую, передав предложения по ЕГЭ, ознакомиться с тем, как можно дистанционно, убирая прямой контакт с человеком, оставив общение с машиной, искусственный интеллект и цифровые коммуникации, тестировать на знание русского языка», — сообщил Нилов.