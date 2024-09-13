Правительство не поддержало законопроект об отмене ЕГЭ

«Я планирую на следующей неделе встретиться с руководством Рособрнадзора, передать эти наработки, концепцию по реформированию ЕГЭ. А кроме этого, с учетом того, что Рособрнадзор умеет проводить тестирование, достаточно жесткое, то есть опыт, который бы позволил нам тестировать на знание русского языка иностранных граждан, которые сюда приезжают работать, хотят получить временное разрешение, вид на жительство или гражданство», — рассказал парламентарий.