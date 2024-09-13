В США исключили два пункта обвинения против Трампа

«Поскольку пункты 14, 15 и 27 не попадают под юрисдикцию штата и должны быть аннулированы, ходатайства ответчиков о прекращении дела… частично удовлетворяются», — говорится в опубликованных документах.
Судья Скотт Макафи постановил убрать из обвинительного заключения пункты, касающиеся предполагаемой роли Трампа в заговоре с целью подлога документов. Всего же в рамках данного дела экс-президенту предъявлены обвинения по 13 пунктам, затрагивающим давление на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.