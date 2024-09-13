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В США исключили два пункта обвинения против Трампа

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта обвинения из текста обвинительного заключения, в том числе два — против бывшего президента Дональда Трампа, следует из судебных документов.

Источник: Reuters

«Поскольку пункты 14, 15 и 27 не попадают под юрисдикцию штата и должны быть аннулированы, ходатайства ответчиков о прекращении дела… частично удовлетворяются», — говорится в опубликованных документах.

Судья Скотт Макафи постановил убрать из обвинительного заключения пункты, касающиеся предполагаемой роли Трампа в заговоре с целью подлога документов. Всего же в рамках данного дела экс-президенту предъявлены обвинения по 13 пунктам, затрагивающим давление на местных чиновников с целью изменить в его пользу результаты прошлых президентских выборов.

Трамп Дональд