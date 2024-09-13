В США исключили два пункта обвинения против Трампа

ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Верховный суд округа Фултон в американском штате Джорджия, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве в выборы 2020 года, постановил исключить три пункта обвинения из текста обвинительного заключения, в том числе два — против бывшего президента Дональда Трампа, следует из судебных документов.