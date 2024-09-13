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Постпред РФ посоветовал НАТО не игнорировать предупреждение Путина по Украине

Источник: Российская газета

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рекомендовал не игнорировать заявление Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине.

В своем Telegram-канале он привел цитату президента со словами о том, что Москва может «принимать соответствующие решения» в случае, если НАТО начнет применять оружие большей дальности против России с Украины.

«Очень серьезное предупреждение. …Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», — прокомментировал Ульянов.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто дискутируют о том, выдать ли Киеву разрешение на использование западных дальнобойных вооружений, по сути, они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.

Как подчеркнул президент РФ, прямое участие Запада в событиях на Украине меняет суть дела, и Россия будет вынуждена принимать решения с учетом создаваемых таким образом угроз.

Между тем в Белом доме заявление Путина комментировать не стали. Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер сказала, что гипотетических вопросов касаться не будет.