Постпред РФ посоветовал НАТО не игнорировать предупреждение Путина по Украине

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рекомендовал не игнорировать заявление Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине.
В своем Telegram-канале он привел цитату президента со словами о том, что Москва может «принимать соответствующие решения» в случае, если НАТО начнет применять оружие большей дальности против России с Украины.
«Очень серьезное предупреждение. …Деликатное, но строгое предупреждение, которое не рекомендуется игнорировать», — прокомментировал Ульянов.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто дискутируют о том, выдать ли Киеву разрешение на использование западных дальнобойных вооружений, по сути, они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Как подчеркнул президент РФ, прямое участие Запада в событиях на Украине меняет суть дела, и Россия будет вынуждена принимать решения с учетом создаваемых таким образом угроз.
Между тем в Белом доме заявление Путина комментировать не стали. Пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер сказала, что гипотетических вопросов касаться не будет.