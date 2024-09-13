Постпред РФ посоветовал НАТО не игнорировать предупреждение Путина по Украине

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто дискутируют о том, выдать ли Киеву разрешение на использование западных дальнобойных вооружений, по сути, они решают, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.