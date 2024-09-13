Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис

На следующий день после первых дебатов Трамп говорил, что согласен на второй раунд дебатов на канале NBC или Fox News. Однако вчера, 12 сентября, он отказался от их проведения, утверждая, что мероприятие будет шансом для Харрис улучшить свои позиции. Сам республиканец убежден, что по итогам первых дебатов он показал лучшие результаты.
«Когда боксер проигрывает бой, первые его слова: “Я хочу реванш”. Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов, и она немедленно призвала к проведению новых дебатов… Третьих дебатов не будет», — написал он в своей соцсети Truth Social (цитата по AFP).
Камала Харрис считает, что избирателям нужны еще одни дебаты кандидатов на пост президента. «Два дня назад мы с Дональдом Трампом провели первые дебаты. Мы обязаны провести еще одни дебаты ради избирателей», — написала Харрис в соцсети Х.
Свои первые в предвыборной гонке дебаты Дональд Трамп провел с президентом Джо Байденом, так как изначально именно он был кандидатом Демократической партии на президентских выборах, предстоящих 5 ноября. Выступление Байдена сочли неудачным, и 81-летний политик 21 июля объявил о выходе из президентской гонки. Он предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом Камалу Харрис, она согласилась.
Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис состоялись 10 сентября. По мнению как консервативных, так и либеральных наблюдателей, победу одержала Харрис.