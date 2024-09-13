Трамп отказался от второго раунда дебатов с Харрис

На следующий день после первых дебатов Трамп говорил, что согласен на второй раунд дебатов на канале NBC или Fox News. Однако вчера, 12 сентября, он отказался от их проведения, утверждая, что мероприятие будет шансом для Харрис улучшить свои позиции. Сам республиканец убежден, что по итогам первых дебатов он показал лучшие результаты.