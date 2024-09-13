Дмитрий Демешин встретился с ветеранами и семьями участников СВО

Врио губернатора Дмитрий Демешин посетил филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае, где ознакомился с результатами проведенного капитального ремонта. Средства на его проведение были выделены из краевого бюджета весной этого года. Как и планировалось, к сентябрю работы были завершены, и фонд скоро начнет прием участников СВО и членов их семей в прежнем режиме. Руководитель филиала Фонда Алёна Чаплыгина показала главе региона отремонтированные помещения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Встреча с участниками специальной военной операции и их родными прошла в формате беседы за чашкой чая.
— Считаю, что каждое слово президентского наказа о необходимости сопровождения, пожизненного сопровождения людей, которые действительно сделали для Родины больше, чем большинство из нас здесь в тылу, — это обязанность каждого чиновника, — заявил Дмитрий Демешин.
Отметим, регион продолжает оказывать помощь нашим бойцам, закупая по заявкам различных воинских формирований и именных батальонов оборудование и технику. В этом году правительством региона приобретены и направлены на передовую автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, средства радиосвязи и борьбы с БПЛА, компьютеры, серверы, обмундирование, лекарственные средства и многое другое на более чем 1 млрд рублей. Также действуют 35 региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей, в том числе 6 введено в этом году. На их реализацию направлено более 4 млрд рублей, а получателями стали почти 28 тысяч граждан.
Глава Хабаровского края подчеркнул, что рассчитывает на откровенный разговор и готов выслушать предложения по вопросам, требующим управленческих решений на различных уровнях.
— Ваше видение и ваши предложения очень ценны для нас. Ведь только в единстве наша сила, а сила — это Победа! — заявил Дмитрий Демешин.
На встрече обсудили вопросы получения специальных выплат, обеспечения протезами, возможности для спортивной реабилитации участников СВО и планы по строительству спортивных объектов в крае, необходимости расширения материально-технической базы школ для начальной военной и медицинской подготовки.
Среди предложений — организация курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ для участников СВО, желающих поступить в вузы. Дмитрий Демешин поставил задачу зампреду по социальным вопросам Александру Дорофееву проанализировать и представить предложения по данному вопросу и по вопросу обеспечения школ Хабаровского края манекенами для отработки навыков оказания первой медицинской помощи.
Также глава региона Дмитрий Демешин вручил медали общественного признания «Отец солдата» родителям бойцов, проявивших мужество и отвагу при выполнении поставленных задач в ходе специальной военной операции. Награды за достойное воспитание защитников Отечества получили Юрий Кузнецов, отец старшего сержанта Владислава Кузнецова, и Андрей Ляпун, отец майора Ивана Ляпуна. Ряд бойцов получили из рук врио губернатора удостоверения ветеранов боевых действий.