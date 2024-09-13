Дмитрий Демешин встретился с ветеранами и семьями участников СВО

Отметим, регион продолжает оказывать помощь нашим бойцам, закупая по заявкам различных воинских формирований и именных батальонов оборудование и технику. В этом году правительством региона приобретены и направлены на передовую автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, средства радиосвязи и борьбы с БПЛА, компьютеры, серверы, обмундирование, лекарственные средства и многое другое на более чем 1 млрд рублей. Также действуют 35 региональных мер поддержки для участников СВО и членов их семей, в том числе 6 введено в этом году. На их реализацию направлено более 4 млрд рублей, а получателями стали почти 28 тысяч граждан.