Трамп раскритиковал Байдена за отказ общаться с Путиным

«Вы думаете, что он (президент Джо Байден) по ночам лежит в кровати без сна, вновь и вновь ворочаясь и пытаясь найти способ остановить ужасающий конфликт между Россией и Украиной? Я так не считаю. Он не разговаривал с Путиным уже много лет. Став президентом, я улажу этот вопрос», — сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в штате Аризона.