Telegraph: У Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за атак на Крым

Украинские военные располагают относительно небольшим количеством дальнобойных ракет Storm Shadow после ударов по Крыму. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на источники.
«У Украины осталось относительно немного Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — утверждается в материале.
При этом издание отмечает, что в последнее время представители британского руководства делали противоречивые заявления о выдаче Украине разрешения на применение этих ракет для ударов вглубь России. Например, в середине лета премьер-министр Кир Стармер, которого тогда цитировало агентство Bloomberg, заявлял, что ВСУ могут наносить ими удары по РФ. Затем представители британского минобороны эти высказывания опровергли.
По мнению источников The Daily Telegraph, Стармер тогда зашел слишком далеко, потому что обнародовал позицию Лондона в отношении применения Storm Shadow против России.
Напомним, ранее газета The Guardian сообщила, что решение о том, чтобы позволить Украине применить дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в глубине России, уже принято властями Британии. Объявлено об этом будет на встрече Стармера и президента США Джо Байдена в Вашингтоне 13 сентября.
Times, в свою очередь, пишет, что Байден может разрешить Украине бить вглубь России западным оружием, но не американского производства. По ее данным, Вашингтон опасается эскалации конфликта, которую может вызвать применение ракет, произведенных США.