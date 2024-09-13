Telegraph: У Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за атак на Крым

При этом издание отмечает, что в последнее время представители британского руководства делали противоречивые заявления о выдаче Украине разрешения на применение этих ракет для ударов вглубь России. Например, в середине лета премьер-министр Кир Стармер, которого тогда цитировало агентство Bloomberg, заявлял, что ВСУ могут наносить ими удары по РФ. Затем представители британского минобороны эти высказывания опровергли.