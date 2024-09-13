Стармер — на предупреждение Путина: Британия не ищет конфликта с Россией

Британский премьер-министр Кир Стармер прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о вовлечении Запада в конфликт на Украине в случае поставок ей дальнобойного оружия.
«Мы не ищем конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — цитирует политика The Guardian.
При этом он добавил, что в ближайшее время на Украине и Ближнем Востоке могут произойти «действительно важные события, и поэтому нужно принять некоторые тактические решения».
Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что страны НАТО, обсуждая вопрос о выдаче разрешения Киеву на использование дальнобойных ракет, на самом деле решают, вовлекаться ли напрямую в боевые действия. Глава государства предупредил, что прямое участие Запада меняет всю суть конфликта на Украине, поэтому Россия будет готова к ответным мерам.
В МИД РФ между тем назвали предупреждение Путина серьезным и посоветовали НАТО не игнорировать его.