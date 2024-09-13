Путин заявил, что участие НАТО в украинском конфликте меняет его суть

Прямое участие Запада в конфликте на Украине меняет его суть. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Прямое участие — это уже существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
С учетом новых обстоятельств Москва будет принимать соответствующие решения, добавил президент РФ.
Напомним, сейчас союзники Украины думают, разрешать ли Киеву наносить удары западным дальнобойным оружием по объектам на территории РФ. Если будет принято положительное решение по данному вопросу, это означает, что страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, подчеркнули в Кремле.
В мае 2024 года Владимир Путин уже поднимал данный вопрос. Тогда российский лидер призвал страны НАТО подумать, «с чем они играют». Страны альянса должны помнить о своей небольшой территории и большой плотности населения.