Путин заявил, что участие НАТО в украинском конфликте меняет его суть

Напомним, сейчас союзники Украины думают, разрешать ли Киеву наносить удары западным дальнобойным оружием по объектам на территории РФ. Если будет принято положительное решение по данному вопросу, это означает, что страны НАТО напрямую участвуют в украинском конфликте, подчеркнули в Кремле.