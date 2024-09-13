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Борис Ступницкий вновь избран президентом Торгово-промышленной палаты Приморского края

Борис Ступницкий избран президентом Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» на очередной срок, сообщает ИА PrimaMedia.

Источник: Торгово-промышленная палата Приморского края

12 сентября состоялась Конференция Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края».

Члены Торгово-промышленной палаты Приморского края открытым голосованием единогласно избрали Ступницкого Бориса Владимировича президентом Торгово-промышленной палаты Приморского края.

Торгово-промышленная палата Приморского края представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах предпринимательства: наука и образование, промышленность и торговля, сфера услуг и гостеприимства, логистика, судостроение и рыболовство, лесная промышленность, горнорудная отрасль и другие.

Приоритетным направлением деятельности Палаты является представление, продвижение и защита интересов бизнеса, развитие международного и межрегионального сотрудничества, формирование позитивного имиджа предпринимательства.

Миссия Торгово-промышленной палаты Приморского края — практическое содействие экономическому развитию и лидерству Приморья.