Борис Ступницкий вновь избран президентом Торгово-промышленной палаты Приморского края

12 сентября состоялась Конференция Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края».
Члены Торгово-промышленной палаты Приморского края открытым голосованием единогласно избрали Ступницкого Бориса Владимировича президентом Торгово-промышленной палаты Приморского края.
Торгово-промышленная палата Приморского края представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах предпринимательства: наука и образование, промышленность и торговля, сфера услуг и гостеприимства, логистика, судостроение и рыболовство, лесная промышленность, горнорудная отрасль и другие.
Приоритетным направлением деятельности Палаты является представление, продвижение и защита интересов бизнеса, развитие международного и межрегионального сотрудничества, формирование позитивного имиджа предпринимательства.
Миссия Торгово-промышленной палаты Приморского края — практическое содействие экономическому развитию и лидерству Приморья.