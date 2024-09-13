Борис Ступницкий вновь избран президентом Торгово-промышленной палаты Приморского края

Торгово-промышленная палата Приморского края представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах предпринимательства: наука и образование, промышленность и торговля, сфера услуг и гостеприимства, логистика, судостроение и рыболовство, лесная промышленность, горнорудная отрасль и другие.