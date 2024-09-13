Аналитик допустил расширение санкций США против Турции

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС.