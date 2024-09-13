Аналитик допустил расширение санкций США против Турции

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, она будет рассмотрена. По его словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС.
«Давление на Турцию усилится после вступления в БРИКС. США включили Турцию в сферу действия федерального закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act — ред.). Возможно, они расширят санкционную базу», — заявил собеседник агентства.
«В течение последних 10 лет США оказывали финансовое давление через рейтинговые компании. После вступления в БРИКС они могут снова использовать эти инструменты», — добавил аналитик.