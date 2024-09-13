Новый уполномоченный по правам предпринимателей назначен в Приморье

Её достижения были отмечены как на федеральном, так и на региональном уровнях, о чем свидетельствует множество наград. На посту бизнес-омбудсмена Наталия Кошелева заменила Марину Шемилину, которая на протяжении 10 лет успешно защищала права предпринимателей региона.