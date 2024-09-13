Новый уполномоченный по правам предпринимателей назначен в Приморье

Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае назначена Наталия Кошелева. Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко представил её в качестве бизнес-омбудсмена руководителям деловых ассоциаций, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
В течение своей карьеры Наталия Кошелева занимала различные юридические должности и руководила малым бизнесом. С 2018 года она работает индивидуальным предпринимателем в области юридического обслуживания и консалтинга.
Общественная деятельность также занимает значительное место в её биографии. В разные годы она была экспертом рабочей группы по развитию конкуренции при Аппарате Правительства России, заместителем председателя общественного совета при министерстве региональной политики Новосибирской области, председателем общественного совета федерального проекта «Женское движение Единой России» в Новосибирской области и председателем комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «Опоры России».
Её достижения были отмечены как на федеральном, так и на региональном уровнях, о чем свидетельствует множество наград. На посту бизнес-омбудсмена Наталия Кошелева заменила Марину Шемилину, которая на протяжении 10 лет успешно защищала права предпринимателей региона.
«Наталия Александровна — опытный юрист и управленец. Поздравляю с назначением на должность и ожидаю, что наша совместная работа будет способствовать укреплению позиций края в Национальном рейтинге инвестклимата и еще большему сближению регионального Правительства с муниципалитетами», — отметил Николай Стецко.
Напомним, ранее депутаты Законодательного Собрания согласовали кандидатуру Наталии Кошелевой на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье.