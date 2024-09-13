Игорь Кобзев и Сергей Кравцов обсудили строительство и капремонт объектов образования в Приангарье

Игорь Кобзев доложил, что к началу нового учебного года в области открыли четыре школы, построенные по разным федеральным проектам и государственным программам, а также национальному проекту «Образование»: в городе Тулуне, селах Алыгджер Нижнеудинского района и Тихоновка Боханского района, поселке Дзержинск Иркутского района. Два детских сада начали работу в рабочем поселке Октябрьский Чунского района и деревне Усть-Куда Иркутского района. Введена в эксплуатацию школа-сад в деревне Евдокимова Тулунского района. Завершаются работы по строительству здания начальной школы № 3, а также детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха в Иркутске. Кроме того, мэру города Иркутска Руслану Болотову до конца 2024 года необходимо обеспечить строительную готовность здания начальной школы № 75, отмечает пресс-служба облправительства.