«Мяч на их стороне». На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО

«Президент Путин четко объяснил, какой будет реальность, если оружие НАТО будет использовано для ударов вглубь территории России. <…> Теперь мяч на стороне альянса. Давайте молиться, чтобы этого не произошло», — написал журналист.
Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.
Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.