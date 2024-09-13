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«Мяч на их стороне». На Западе оценили заявление Путина о конфликте с НАТО

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. НАТО превратится в прямого участника конфликта на Украине, если разрешит ВСУ бить вглубь территории России, такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Президент Путин четко объяснил, какой будет реальность, если оружие НАТО будет использовано для ударов вглубь территории России. <…> Теперь мяч на стороне альянса. Давайте молиться, чтобы этого не произошло», — написал журналист.

Ранее Путин сообщил, что страны Североатлантического альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт.

Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.