Игорь Кобзев встретился с Инной Святенко

Также глава региона доложил о том, что 10 сентября в Иркутской детской областной больнице открылись два новых отделения. Это кардиохирургия, которая будет принимать порядка 500 пациентов в год, а также отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Оно будет обеспечивать стандарт предоперационного обследования с помощью ангиографа. Его приобрели за 109 миллионов рублей за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения» на 2019−2025 годы, напоминает пресс-служба Правительства региона.