Игорь Кобзев встретился с Инной Святенко

Стороны обсудили развитие детского здравоохранения в регионе, в частности, открытие двух отделений в Иркутской детской областной больнице и строительство нового корпуса медучреждения.
Игорь Кобзев рассказал, что на проектно-сметную документацию нового корпуса ИГОДКБ получено положительное заключение государственной экспертизы. Министерство здравоохранения Иркутской области разместило заявку на федеральное софинансирование в 2025—2027 годах. По проекту новый корпус детской клинической больницы будет включать консультативно-поликлинический центр на 300 посещений в смену, стационар на 436 коек, отделение реанимации и интенсивной терапии на 24 койки, операционный блок на восемь операционных.
Также глава региона доложил о том, что 10 сентября в Иркутской детской областной больнице открылись два новых отделения. Это кардиохирургия, которая будет принимать порядка 500 пациентов в год, а также отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования. Оно будет обеспечивать стандарт предоперационного обследования с помощью ангиографа. Его приобрели за 109 миллионов рублей за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения» на 2019−2025 годы, напоминает пресс-служба Правительства региона.
«Строительство нового корпуса детской областной больницы даст толчок к развитию детского здравоохранения в регионе в целом, поэтому данный проект для нас важен. Я уверен, что в его реализации мы заручимся поддержкой федерального центра, вместе достигнем поставленной цели», — сказал Игорь Кобзев.
В Иркутской государственной областной детской клинической больнице в 2021—2023 годах внедрено в практику 60 новых технологий лечения и диагностики заболеваний хирургического и педиатрического профилей у детей. Всего в Приангарье за прошедший год высокотехнологичная медицинская помощь оказана 910 детям по 13 профилям, включая сердечно-сосудистую хирургию, операции в период новорожденности, торакальную, челюстнолицевую хирургию.
Кроме того, сейчас в Иркутской области идет строительство детской поликлиники ИГКБ № 10 в Иркутске, а также детской поликлиники Заларинской районной больницы по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».