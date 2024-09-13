Дмитрий Демешин официально стал губернатором Хабаровского края

Дмитрий Демешин сегодня, 13 сентября, официально вступил в должность губернатора Хабаровского края — церемония инаугурации состоялась в Хабаровском краевом музыкальном театре. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», торжественное мероприятие собрало представителей органов власти, общественность, сотрудников средств массовой информации, ветеранов специальной военной операции, а также выдающихся жителей Хабаровского края.
Напомним, что по итогам досрочных выборов губернаторов Хабаровского края Дмитрий Демешин собрал наибольшее количество голосов избирателей — в его поддержку выступили 254 245 жителей региона, что составляет 81,03% всех, кто принял участие в плебисците. В соответствии с этим Избирательная комиссия региона, как сказал её глава Денис Кузьменко в ходе церемонии инаугурации, постановила зарегистрировать Дмитрия Демешина в качестве главы региона.
В соответствии с Уставом Хабаровского края при вступлении в должность губернатор Хабаровского края принёс присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Хабаровского края.
— В этом году, 15 мая, наш Президент Владимир Владимирович Путин оказал мне высокое доверие, назначив временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. С первого дня своей работы я развернул работу регионального правительства лицом к людям, к их проблемам и болям, заставил помогать им здесь и сейчас, а не в перспективных планах развития. Это задача, которая была и остаётся перед всеми членами правительства Хабаровского края, главами муниципальных образований. Только сообща мы создадим перемены, которые сделают наш Хабаровский край процветающим и комфортным местом для жизни. Местом, где хочется жить и оставлять свой след в истории. Историю, как известно, у нас пишут победители, и у нас есть своя история, история Дальнего Востока, история России. Я завершаю свое выступление с тем же чувством, с которым его начал. С чувством ответственности перед жителями Хабаровской области. С чувством любви к своей родине и месту, где я живу. Благодарю всех вас. Честь имею! — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
В ходе торжественной церемонии со вступлением в должность губернатора Дмитрия Демешина поздравил от своего имени и от имени полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
— Хабаровский край в надёжных руках. Мы все только что убедились в этом, услышав слова настоящего патриота, настоящего русского офицера, человека, для которого слово честь — не пустое слово. Мы, Дмитрий Викторович, всегда будем рядом с вами, и для нас, в свою очередь, большая честь участвовать в созидании, в развитии ключевого центрального региона Дальнего Востока, — напутствовал Дмитрия Демешина Алексей Чекунков.