Дмитрий Демешин официально стал губернатором Хабаровского края

— В этом году, 15 мая, наш Президент Владимир Владимирович Путин оказал мне высокое доверие, назначив временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края. С первого дня своей работы я развернул работу регионального правительства лицом к людям, к их проблемам и болям, заставил помогать им здесь и сейчас, а не в перспективных планах развития. Это задача, которая была и остаётся перед всеми членами правительства Хабаровского края, главами муниципальных образований. Только сообща мы создадим перемены, которые сделают наш Хабаровский край процветающим и комфортным местом для жизни. Местом, где хочется жить и оставлять свой след в истории. Историю, как известно, у нас пишут победители, и у нас есть своя история, история Дальнего Востока, история России. Я завершаю свое выступление с тем же чувством, с которым его начал. С чувством ответственности перед жителями Хабаровской области. С чувством любви к своей родине и месту, где я живу. Благодарю всех вас. Честь имею! — сказал губернатор Дмитрий Демешин.