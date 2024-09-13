Олбани
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назначен новый начальник отдела Госавтоинспекции Челябинска

Начальник УМВД Челябинска представил личному составу Госавтоинспекции нового руководителя — им назначен майор полиции Ганиев Радий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Радий Нафгатович родился в 1989 году в Троицке. В 2012 году окончил Краснодарский университет МВД России. Начал службу в ОВД с должности следователя МО «Троицкий». В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, в 2022 году был назначен командиром 2 батальона полка дорожно-патрульной службы. Является участником боевых действий на Северном Кавказе.

Представляя нового руководителя, начальник УМВД отметил, что сотрудники ГАИ, как и полицейские ППСП, всегда на виду, и от их работы и общения с гражданами зависит мнение о полиции в целом.

Андрей Меньшенин поздравил Радия Ганиева с назначением, пожелал успехов в службе и достижения эффективных результатов в обеспечении безопасности дорожного движения.