Назначен новый начальник отдела Госавтоинспекции Челябинска

Радий Нафгатович родился в 1989 году в Троицке. В 2012 году окончил Краснодарский университет МВД России. Начал службу в ОВД с должности следователя МО «Троицкий». В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, в 2022 году был назначен командиром 2 батальона полка дорожно-патрульной службы. Является участником боевых действий на Северном Кавказе.
Представляя нового руководителя, начальник УМВД отметил, что сотрудники ГАИ, как и полицейские ППСП, всегда на виду, и от их работы и общения с гражданами зависит мнение о полиции в целом.
Андрей Меньшенин поздравил Радия Ганиева с назначением, пожелал успехов в службе и достижения эффективных результатов в обеспечении безопасности дорожного движения.