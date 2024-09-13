Назначен новый начальник отдела Госавтоинспекции Челябинска

Радий Нафгатович родился в 1989 году в Троицке. В 2012 году окончил Краснодарский университет МВД России. Начал службу в ОВД с должности следователя МО «Троицкий». В Госавтоинспекцию пришел в 2016 году, в 2022 году был назначен командиром 2 батальона полка дорожно-патрульной службы. Является участником боевых действий на Северном Кавказе.