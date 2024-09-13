Имя сенатора от Хабаровского края озвучил Дмитрий Демешин

Вступивший сегодня в должность губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин сказал, что назначит сенатором от региона Андрея Сережникова, сообщает ИА AmurMedia.
Дмитрий Демешин сообщил об этом после церемонии инаугурации. Андрей Сережников станет сенатором от исполнительной власти. По сенатору от законодательной — вопрос пока открыт.
Известно, что Андрей Сережников с 2016 по 2022 годы занимал должность начальника краевого управления ФСБ. Имеет два ордена Мужества и орден «Заслуги перед Отечеством» IV степени.
Ранее cообщалось, что в список кандидатов в сенаторы были внесены сенатор РФ от исполнительной власти региона Андрей Базилевский, Наталья Болоняева, которая свою профессиональную карьеру проработала на различных должностях в консультативно-диагностическом центре «Вивея» и Андрей Сережников, профессиональная деятельность которого связана со службой в органах государственной безопасности.
Отметим, с 2021 года сенатором от Хабаровского края являлся Андрей Базилевский.