Имя сенатора от Хабаровского края озвучил Дмитрий Демешин

Ранее cообщалось, что в список кандидатов в сенаторы были внесены сенатор РФ от исполнительной власти региона Андрей Базилевский, Наталья Болоняева, которая свою профессиональную карьеру проработала на различных должностях в консультативно-диагностическом центре «Вивея» и Андрей Сережников, профессиональная деятельность которого связана со службой в органах государственной безопасности.