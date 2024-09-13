Мэр назначил нового главу социальной политики Новосибирска

Ранее на этой должности была Ольга Незамаева, которая покинула свой пост в начале августа. Она возглавляла департамент с 2014 года. В сентябре ее заменила Елена Сологуб, правда, с приставкой и.о. До этого она была заместителем руководителя департамента.