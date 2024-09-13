Мэр назначил нового главу социальной политики Новосибирска

В Новосибирске 13 сентября на пост начальника департамента по социальной политике назначили Ольгу Потапову. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Ольга Потапова родом из Иркутской области. Там же она окончила местный педуниверситет. Однако позже прошла переподготовку в Сибирской академии госслужбы.
Свою карьеру в политике начала с 2011 года — работала до 2017 года в министерстве соцразвития Новосибирской области. После была замминистра труда и социального развития региона.
Согласно подписанному распоряжению, к работе на новом посту она приступила сегодня, 13 сентября.
Ранее на этой должности была Ольга Незамаева, которая покинула свой пост в начале августа. Она возглавляла департамент с 2014 года. В сентябре ее заменила Елена Сологуб, правда, с приставкой и.о. До этого она была заместителем руководителя департамента.