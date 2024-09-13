Виктор Игнатенко покинул должность ректора Байкальского госуниверситета

Напомним, что Виктор Игнатенко занимал должность ректора БГУ с 2020 года. Он является доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ. Занимал должности уполномоченного по правам человека в Иркутской области, а также заместителя губернатора Иркутской области. Помимо этого, он является членом Союза журналистов России, автор двух книг и более 100 статей научного и научно-популярного характера.