Виктор Игнатенко покинул должность ректора Байкальского госуниверситета

Ректор Байкальского государственного университета (БГУ) Виктор Игнатенко покинул должность. Об этом сообщили в Telegram-канале БГУ.
Как сообщил Виктор Игнатенко, он принял решение покинуть почетную должность, мотивировав это тем, что после достижения 65-летнего возраста разумно покинуть любые руководящие должности.
«Для меня самая лучшая работа — работа профессором», — подчеркнул он.
Виктор Игнатенко поблагодарил всех коллег, с которыми работал на благо университета, отметив, что было сделано очень много, и многое еще предстоит.
В качестве исполняющего обязанности ректора он порекомендовал назначить доктора юридических наук Олега Грибунова.
Напомним, что Виктор Игнатенко занимал должность ректора БГУ с 2020 года. Он является доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ. Занимал должности уполномоченного по правам человека в Иркутской области, а также заместителя губернатора Иркутской области. Помимо этого, он является членом Союза журналистов России, автор двух книг и более 100 статей научного и научно-популярного характера.