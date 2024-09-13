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Виктор Игнатенко покинул должность ректора Байкальского госуниверситета

Он занимал должность ректора Байкальского государственного университета с 2020 года.

Источник: Байкальский государственный университет

Ректор Байкальского государственного университета (БГУ) Виктор Игнатенко покинул должность. Об этом сообщили в Telegram-канале БГУ.

Как сообщил Виктор Игнатенко, он принял решение покинуть почетную должность, мотивировав это тем, что после достижения 65-летнего возраста разумно покинуть любые руководящие должности.

«Для меня самая лучшая работа — работа профессором», — подчеркнул он.

Виктор Игнатенко поблагодарил всех коллег, с которыми работал на благо университета, отметив, что было сделано очень много, и многое еще предстоит.

В качестве исполняющего обязанности ректора он порекомендовал назначить доктора юридических наук Олега Грибунова.

Напомним, что Виктор Игнатенко занимал должность ректора БГУ с 2020 года. Он является доктором юридических наук, заслуженным юристом РФ. Занимал должности уполномоченного по правам человека в Иркутской области, а также заместителя губернатора Иркутской области. Помимо этого, он является членом Союза журналистов России, автор двух книг и более 100 статей научного и научно-популярного характера.