На Дальнем Востоке завершили утилизацию советского ядерного наследия

В конце 90-х годов акватория бухты Разбойник в ЗАТО Фокино была буквально усеяна плавучими реакторными отсеками атомных подводных лодок. Неправильное обращение всего с одним таким отсеком могло бы привести к экологической катастрофе для города с населением 30−40 тысяч человек. Проблема ликвидации советского наследия начала решаться здесь в 1998 году, когда в бухте стартовало строительство соответствующей инфраструктуры: рельсовой транспортной системы, причалов, плавдока «Сакура», цеха окраски, пункта временного хранения РАО. Благодаря проделанной работе сегодня на Дальнем Востоке нет ни одной лодки, которая не приведена в безопасное состояние.