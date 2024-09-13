На Дальнем Востоке завершили утилизацию советского ядерного наследия

Госкорпорация «Росатом» завершила ликвидацию опасного советского наследия на Дальнем Востоке. На сегодняшний день утилизированы все 82 атомные подводные лодки, за пределы региона вывезено отработавшее ядерное топливо. Также в Приморье завершается строительство современного центра кондиционирования, где отходы будут готовить к транспортировке. Размещать на территории Дальнего Востока пункты захоронения РАО не планируется. Об этом и многом другом рассказали журналистам на экскурсии по площадке ДВЦ «ДальРАО», сообщает ИА PrimaMedia.
В конце 90-х годов акватория бухты Разбойник в ЗАТО Фокино была буквально усеяна плавучими реакторными отсеками атомных подводных лодок. Неправильное обращение всего с одним таким отсеком могло бы привести к экологической катастрофе для города с населением 30−40 тысяч человек. Проблема ликвидации советского наследия начала решаться здесь в 1998 году, когда в бухте стартовало строительство соответствующей инфраструктуры: рельсовой транспортной системы, причалов, плавдока «Сакура», цеха окраски, пункта временного хранения РАО. Благодаря проделанной работе сегодня на Дальнем Востоке нет ни одной лодки, которая не приведена в безопасное состояние.
«Когда Росатом взял в свои руки эту проблему, в стране было накоплено более 700 тысяч кубических метров радиоактивных отходов. На данный момент 244 из них уже переработано. Особая наша гордость — Дальний Восток. На данный момент здесь создана действующая инфраструктура обращения с радиоактивными отходами. Дальневосточный федеральный округ полностью освобожден от отработавшего ядерного топлива. Ликвидированы 82 из более чем 200 атомных подводных лодок и судов технического обслуживания», — подчеркнул заместитель директора по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации «Росатом» Александр Абрамов.
Сейчас реакторные отсеки АПЛ подняты из воды, очищены от корпусных конструкций, окрашены, покрыты дополнительной биологической защитой в виде свинцового листа либо металлических конструкций, которые предотвращают излучение изнутри, установлены на мощное основание и не представляют радиационной опасности. По словам руководителя группы радиационного контроля Романа Семичева и начальника производства ДВЦ «ДальРАО» Андрея Прибыткина, радиационный фон на расстоянии одного метра от объекта не превышает допустимых значений. Для того, чтобы убедиться в этом, у каждого сотрудника предприятия есть электронный дозиметр.
В таком виде радиоактивные отходы будут храниться около 70 лет. После чего их вывезут за пределы региона для захоронения. Размещать пункты захоронений в Дальневосточном федеральном округе не планируют.
Тем временем строительство инфраструктуры для утилизации радиационных отходов в Приморье продолжается. До 2026 года Росатом планирует ввести в эксплуатацию современный комплекс по переработке РАО. Как рассказали журналистам, принимать отходы из других регионов здесь не планируют.
В проблеме ликвидации РАО на Дальнем Востоке поставлена точка с запятой, отмечают в госкорпорации «Росатом». В 2030—2035 году в ней и вовсе будет поставлена точка.
«На сегодняшний день мы наблюдаем серьёзный стратегический подход к решению проблемы ядерного наследия. Применяя сегодня наиболее современные технологии, Росатом решает сверхважную государственную задачу. Самое главное, что создана инфраструктура, которая позволит ещё сотни лет обеспечивать безопасное обращение с атомной энергией, которая применяется для обеспечения обороны и безопасности нашей страны», — отметил участник экскурсии, заместитель председателя комитета по энергетике Государственной Думы РФ Юрий Станкевич.