14 единиц техники отправят из Иркутска в зону СВО

— Сегодня уникальный случай: мы единовременно подготовили для отправки в наше подшефное подразделение в зоне проведения СВО сразу 14 автомобилей. Это именно та техника, что сейчас необходима нашим бойцам. Задачу сформулировали по потребностям после поездки к нашим ребятам на 9 мая. Вся колонна будет передана в подшефные части и пополнит парк техники, необходимый для выполнения боевых задач, — поделился мэр Руслан Болотов.