Над Россией сбили 20 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 933-й

8:04 ❗️ Российские средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников в регионах страны: восемь — в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два — в Смоленской и Орловской, один — в Калужской, сообщает Минобороны РФ.