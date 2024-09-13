Над Россией сбили 20 украинских БПЛА. Военная операция на Украине, день 933-й

9:05 Дроны с боеприпасами, начиненными сильновоспламеняющимся наполнением по типу термита, начали применять ВСУ в зоне спецоперации. Как рассказал ТАСС представитель силовых структур, российские военные научились противостоять их воздействию.
8:52 Восемь противолодочных самолетов морской авиации Тихоокеанского флота на учениях «Океан-2024» отработали групповой поиск подводных лодок условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
8:49 Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин на Сяншаньском форуме заявил:
Апробированный на Украине военный опыт США с небольшими изменениями переносится в Азиатско-Тихоокеанский регион;
Вторжение ВСУ в Курскую область осуществлено при всеобъемлющей поддержке западных стран;
Российское оружие в полной мере доказало свою эффективность в боевых условиях в ходе спецоперации;
Атака Израиля на здание консульства Ирана в Дамаске при полном попустительстве США стала примером попрания норм международного права.
8:34 Несколько тысяч мирных граждан признаны потерпевшими по делу о вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом ТАСС рассказал представитель военных следственных органов.
8:27 Многие иностранные политики стали забывать об опасности ядерного оружия, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Колесник. Он допустил, что России, возможно, стоило бы произвести испытания этого оружия, чтобы напомнить миру о страшной угрозе.
8:11 После вторжения ВС Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине.
8:04 ❗️ Российские средства ПВО за ночь сбили 20 украинских беспилотников в регионах страны: восемь — в Брянской области, четыре — в Белгородской, три — в Курской, по два — в Смоленской и Орловской, один — в Калужской, сообщает Минобороны РФ.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 933-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.