Путин провел встречу с председателем Конституционного суда

Путин в четверг работал в Санкт-Петербурге. В ходе рабочей поездки глава государства провел встречу с высокими представителями государств БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Состоялись беседы с главой МИД КНР Ван И, советником премьера Индии по национальной безопасности Алжиром Довалом, секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом. Путин также посетил Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, принял участие в пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Кроме того, глава государства посетил многопрофильную клинику Минобороны РФ при военно-медицинской академии имени Кирова, где встретился с участником СВО подполковником Александром Даниловым.