Мэр Шелест назвал сроки подачи отопления в детсады и школы Омска

"В городе по состоянию на сегодняшний день из 5 770 многоквартирных домов подготовлено 5730, остальные подготовят за оставшиеся дни. По объектам социальной сферы — из 425 объектов к зиме полностью готовы 424 здания.
Теплоснабжающие и теплосетевые организации завершают свою ремонтную кампанию — к запуску готовы 64 теплоисточника и 1 380 километров тепловых сетей. За лето было заменено 16 км теплосетей, отремонтировано 1 915 километров водопроводных сетей и 1 326 километров канализационных", — рассказал мэр.
По словам Сергея Шелеста, к 15 сентября 2−024 года к приему тепла должны быть готовы все учреждения социальной сферы и жилые дома.
Напомним, что в 2023 году отопительный сезон начался в Омске 26 сентября.
Отметим, что в Омской области отопительный сезон стартовал 5 сентября 2024 года.