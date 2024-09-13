Александр Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Законодательного собрания Александр Бельский.
— Решение о проведении церемонии на первом в осеннюю сессию заседании парламента утвердил наш комитет по законодательству. Событие пройдет в Мариинском дворце, — говорится в сообщении.
Напомним, Александр Беглов был переизбран главой Северной столицы в ходе выборов, которые длились с 6 по 8 сентября. В пользу его кандидатуры проголосовали почти 60 процентов избирателей.
Для Единого дня голосования было изготовлено 3,8 миллиона бюллетеней. За выборной кампанией следили более 7000 наблюдателей, ее освещением занимались 300 журналистов из 34 региональных средств массовой информации. Серьезных нарушений не зарегистрировали.