Военный эксперт оценил возможные последствия применения ВСУ дальнобойных ракет

Надо понимать, что именно произойдет после того, как мы применим ядерное оружие. Думаю, эти последствия просчитываются. Ну, применим мы ядерное оружие — в каких объемах, чего добьемся, какие результаты получим, чем нам ответят и как? А не будет ли ситуация в итоге хуже для нас? Так что по поводу применения ядерного оружия всё крайне непросто.