Военный эксперт оценил возможные последствия применения ВСУ дальнобойных ракет

Если западные страны разрешат Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по России, это вряд ли кардинально изменит ситуацию на фронте. По мнению военного эксперта и автора проекта MilitaryRussia.ru Дмитрия Корнева, Москва уже готова к таким потенциальным действиям.
Подготовленность России
Корнев подчеркивает, что Россия «совершенно точно» воспринимает возможность, с которой могут выступить США и другие страны. Это, по его мнению, подтверждается двумя основными факторами. Во-первых, заявления российских властей сигнализируют о готовности к ответным мерам. Во-вторых, российские вооружённые силы хорошо осведомлены о возможностях как американских, так и европейских ракет.
Наши системы ПВО создавались с учетом того, что им, возможно, когда-то придется бороться с этими ракетами. На примере Крыма и других новых регионов мы видим, что можно бороться с атаками Storm Shadow и прочими. Так что это неприятно, но это не смертельно.
Реакция Москвы и последствия
Реакция России будет зависеть от того, какие именно цели будут подвергаться ударам — военные или гражданские. Корнев полагает, что западные страны тоже осознают последствия такого решения, так как оно может вызвать неудовольствие среди их избирателей. Никто из западных политиков не хотел бы, чтобы его избиратели «начали задавать вопросы» по поводу того, что «ракета ATACMS, например, поразила рынок в каком-то городе».
Это не сыграет решающей роли в боевых действиях. Потому что на самом деле потенциал, которым располагают ВСУ, не позволит такими ударами кардинально изменить боевые действия. Для того, чтобы начала меняться линия соприкосновения, нужны действия на земле — танками, пехотой и так далее. А эти ракеты будут лишь создавать определенные предпосылки [для возможного изменения линии фронта].
В случае разрешения удара дальнобойными ракетами, Корнев предполагает, что это может лишь замедлить продвижение российских войск, но не остановить его.
«Возможно, мы соберем все резервы: у нас 5 миллионов силовиков в тылу сидят, которые умеют держать оружие. Если из них половину отправить на фронт, мы там вытопчем все, даже если им просто лопаты дать. Резервы России таковы, что невозможно будет изменить кардинальным образом ситуацию, она просто затянется», — считает эксперт.
Возможность применения ядерного оружия
Если Украина попытается атаковать Кремль с помощью ракет Storm Shadow, есть вероятность, что Россия может рассмотреть возможность применения ядерного арсенала. Тем не менее, Корнев отмечает, что изменений в ядерной доктрине на данный момент не произошло.
Надо понимать, что именно произойдет после того, как мы применим ядерное оружие. Думаю, эти последствия просчитываются. Ну, применим мы ядерное оружие — в каких объемах, чего добьемся, какие результаты получим, чем нам ответят и как? А не будет ли ситуация в итоге хуже для нас? Так что по поводу применения ядерного оружия всё крайне непросто.
Потенциал новой стратегии Украины
Корнев уточняет, что новая стратегия Украины может привести к более позиционному характеру боевых действий. Это также потребует усиления противовоздушной обороны и ресурсов.
«Да, это возможно, что боевые действия приобретут более позиционный характер. Плюс нам придется усилить ПВО на линии дальности действия этих [ракетных] систем, придется выводить авиацию. Авиация будет нам обходиться дороже, потому что она будет тратить больше керосина на полеты, а также потому, что издалека будут летать. Так что изменения будут, но они не смогут стать решающими», — заявил он.
Власти Украины неоднократно просили США разрешить наносить удары по военным объектам России дальнобойным оружием, но Вашингтон пока не согласился, хотя глава Пентагона Ллойд Остин признал срочность ситуации.
Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве 11 сентября обсуждался план применения ракет дальнего радиуса действия, и Блинкен подтвердил разговоры о дальнобойных системах.
12 сентября стало известно, что Великобритания решила разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России.
Владимир Путин заявил, что разрешение на использование такого оружия будет означать прямое участие США и НАТО в конфликте, а Дмитрий Песков уточнил, что подобное решение уже может быть принято и его «формализируют» через СМИ.