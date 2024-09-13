ЕС снял санкции с Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной

Евросоюз начал вводить индивидуальные и экономические санкции против Москвы после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. А с февраля 2022 года Брюссель ввел 14 пакетов ограничительных мер в отношении Москвы, включая санкции против более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. Введенные меры предусматривают, как отмечает Совет ЕС, «ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам». Они продлеваются каждые полгода.