ЕС снял санкции с Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта Пригожина, Никита Мазепин», — отмечается в нем. Совет ЕС исключил их из черного списка, так как Европейский суд юстиции принял решение аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц.
Как указывается в документе, ЕС также исключил из перечня пять умерших человек. Это Валерий Востротин, Михаил Голубович, Михаил Жуков, Владимир Лебедев и Мария Пирогова.
Ранее в четверг Евросоюз продлил на очередные полгода индивидуальные санкции в отношении РФ, исключив двух человек. Совет ЕС напомнил, что в черном списке по России в настоящее время находятся более 2,2 тыс. физических и юридических лиц.
Евросоюз начал вводить индивидуальные и экономические санкции против Москвы после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. А с февраля 2022 года Брюссель ввел 14 пакетов ограничительных мер в отношении Москвы, включая санкции против более чем 2 тыс. физических и юридических лиц. Введенные меры предусматривают, как отмечает Совет ЕС, «ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов фигурирующим в перечне физическим и юридическим лицам». Они продлеваются каждые полгода.