«В Хабаровском крае нет и не будет окраин»: Демешин официально стал губернатором Хабаровского края

Меньше, чем за четыре месяца Дмитрий Демешин конкретными действиями продемонстрировал жителям Хабаровского края, что достоин их поддержки. Об этом говорит, в первую очередь, его убедительный результат на выборах. 13 сентября в краевой столице прошла торжественная церемония инаугурации губернатора региона, в ходе которой Демешин подтвердил свою готовность сотрудничать со всеми конструктивными политическими силами, а также назвал всех жителей края членами своей команды. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Церемония вступления в должность прошла в краевом академическом музыкальном театре. На ней присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, представители федеральных органов власти, политических партий, религиозных, общественных объединений, главы муниципалитетов, руководители органов военного управления и правоохранительных органов, крупных предприятий и организаций, почетные жители Хабаровского края и многие другие. Почетными гостями мероприятия стали губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Церемония началась с официального оглашения результатов досрочных выборов губернатора края. Председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко объявил, что победу с результатом 81,03% одержал Дмитрий Демешин. Затем вновь избранный губернатор принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Хабаровского края. Только после этого глава крайизбиркома вручил ему удостоверение об избрании.
Выступая с речью, Дмитрий Демешин сказал слова благодарности за оказанное ему доверие.
«С первого дня я развернул работу правительства Хабаровского края лицом к людям. К их проблемам и боли. Помогать людям здесь и сейчас, а не в “перспективных прогнозах развития”. С этим целеполаганием было выстроено взаимодействие с федеральным правительством, крупнейшими корпорациями и компаниями нашей страны. Я благодарен коллегам, что по нашим запросам мы получали реальную помощь и решения», — обратился к присутствующим губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Глава региона отметил, что потенциал есть у каждого города и района, важно позволить им раскрыться, чтобы придать импульс развитию края в целом и сделать его комфортным и привлекательным для жизни.
«Я посетил большинство районов и округов нашего региона. Убедился в истинности утверждения: в Хабаровском крае нет и не будет окраин! Наша задача — не просто сделать так, чтобы жители региона оставались в нем, не желая уезжать, связывая с ним свою дальнейшую судьбу и судьбу своих детей. Наша задача — сделать так, чтобы развитие Хабаровского края достигло такого уровня, при котором сюда будут стремиться переехать жители других регионов», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор напомнил, что приоритеты в его работе останутся прежними: развитие промышленности и высоких технологий, создание комфортных условий для жизни на всей территории края, сохранение единого культурного пространства и исторического наследия, укрепление статуса главного спортивного региона Дальнего Востока.
«В зоне особого внимания — проекты, направленные на обеспечение доступности и качества медицинской помощи, образования, всестороннюю помощь одаренным и творческим детям и молодежи, развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения», — сказал глава региона.
Отметим, основным лейтмотивом речи Дмитрия Демешина стало то, что он считает всех жителей Хабаровского края своими союзниками и помощниками в реализации намеченных планов.
«За эти четыре месяца меня часто терзали вопросом: кто входит в мою команду? Сегодня тот день, когда я уверенно могу ответить: уважаемые жители Хабаровского края, моя команда — это вы! Честь имею!» — завершил свое выступление Дмитрий Демешин.
Напомним, 15 мая этого года президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Демешина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. С 6 по 8 сентября прошли досрочные выборы главы региона, на которых Дмитрий Демешин одержал победу, получив поддержку большинства избирателей.