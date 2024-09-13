«В Хабаровском крае нет и не будет окраин»: Демешин официально стал губернатором Хабаровского края

«Я посетил большинство районов и округов нашего региона. Убедился в истинности утверждения: в Хабаровском крае нет и не будет окраин! Наша задача — не просто сделать так, чтобы жители региона оставались в нем, не желая уезжать, связывая с ним свою дальнейшую судьбу и судьбу своих детей. Наша задача — сделать так, чтобы развитие Хабаровского края достигло такого уровня, при котором сюда будут стремиться переехать жители других регионов», — подчеркнул Дмитрий Демешин.