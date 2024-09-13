Красноярский экономический форум отложен на неопределенный срок

Это следует из пояснительной записки к проекту изменений в бюджет региона, где также указано о сокращении бюджетных ассигнований на организацию мероприятия на 110 000 рублей.
КЭФ, проводившийся ежегодно с 2004 года, стал значимой площадкой для обсуждения экономических вопросов и привлечения инвестиций в Сибирский регион. За 19 лет существования форум посетили тысячи участников, включая представителей федеральных и региональных властей, крупного бизнеса и международных экспертов.
Ранее в этом году уже наблюдались колебания относительно даты проведения КЭФ. Изначально планировалось провести его в апреле, затем дата была перенесена на июль. В интервью ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков говорил о возможном проведении форума в августе.
Издание «Континент Сибирь» даже сообщало о конкретных датах — с 5 по 7 августа, и возможном участии президента РФ Владимира Путина. Однако теперь становится ясно, что форум в 2024 году не состоится.
Эксперты связывают это решение с рядом факторов. Во-первых, сложная геополитическая обстановка может затруднять участие международных гостей. Во-вторых, экономическая ситуация в стране требует пересмотра формата подобных мероприятий. Кроме того, не исключено влияние внутриполитических процессов.
Отмена КЭФ может иметь серьезные последствия для экономики региона. Форум традиционно служил платформой для заключения крупных инвестиционных соглашений и презентации экономического потенциала Красноярского края.
Власти края пока не дали официальных комментариев относительно причин переноса форума и возможных альтернативных мероприятий. «МК в Красноярске» направил запрос в пресс-службу правительства края для получения дополнительной информации.
Остается открытым вопрос о будущем КЭФ и о том, какие меры будут предприняты для поддержания инвестиционной привлекательности региона в отсутствие столь значимого экономического события.