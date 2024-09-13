Красноярский экономический форум отложен на неопределенный срок

Ранее в этом году уже наблюдались колебания относительно даты проведения КЭФ. Изначально планировалось провести его в апреле, затем дата была перенесена на июль. В интервью ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков говорил о возможном проведении форума в августе.