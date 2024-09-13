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Орловский губернатор сообщил о третьем сбитом за ночь беспилотнике

В Орловской области в ночь с 12 на 13 сентября сбили три украинских беспилотника, сообщил глава региона Адндрей Клычков в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"


Ранее губернатор сообщал о двух сбитых этой ночью дронах. Один из них сбила авиационная техника, другой — средства радиоэлектронной борьбы. По данным Клычкова, повреждений объектов и пострадавших не было.

Третий дрон, по уточненной информации, также был сбит авиационной техникой. О пострадавших и повреждениях уточнений не было.

Ранее 13 сентября Минобороны сообщало, что ночью силы противовоздушной обороны сбили 20 беспилотников над шестью российскими регионами. Больше всего дронов — восемь — сбили над Брянской областью.

Самая массированная атака дронов на российские регионы произошла в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников, большую часть из которых нейтрализовали над Курской и Брянской областями.