Стало известно, кто назначен ректором Байкальского государственного университета

Об этом сообщили в Минобрнауки России. Известно, что пока Олег Грибунов будет только исполняющим обязанности.
Олег Грибунов назначен ректором Байкальского государственного университета: биография.
Олег Грибунов в 1999 году получил диплом в Восточно-Сибирском Институте МВД России по специальности «Юриспруденция». С того же года работал в институте на разных должностях.
— В 2012 году окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Доктор юридических наук, профессор. Автор 250 научных статей и монографий, свидетельства о регистрации ПО для электронных вычислительных машин, сообщили в Минобрнауки РФ.
Начиная с 2021 года Олег Грибунов трудился проректором по научной работе БГУ. Уже в 2022 стал директором Иркутского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ. А с прошлого года он занял должность первого проректора по научной работе БГУ. Олег Грибунов назначен ректором Байкальского государственного университета 13 сентября 2024 года.
Также он удостоен госнаград, среди которых — медали МВД России, премия Министра внутренних дел РФ, благодарность Минобрнауки России.