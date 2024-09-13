Politico узнала, почему Кулебу уволили с поста главы МИД Украины

Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года. Основным направлением работы министерства при нем было получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюз, этой задачей он занимался лично и ездил на переговоры к самым скептично настроенным лидерам. Как сообщил телеканал «Суспiльне», Кулеба не хотел уходить со своего поста, поэтому назначение нового министра Андрея Сибиги создало сложную ситуацию. Теперь Кулеба планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.