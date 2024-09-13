ФСБ: директорат в МИД Британии координировал работу по нанесению поражения РФ

В связи с этим ФСБ назвала угрозой для РФ британских дипломатов, приехавших в Россию по линии директората. Шестерых из них — сотрудников британского посольства — уже обвинили в шпионаже и лишили аккредитации. Решение о высылке приняло министерство иностранных дел России с учетом предоставленных ФСБ документов, а также ~в ответ на многочисленные недружественные шаги Лондона~.