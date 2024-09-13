Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники стран НАТО

От имени всех жителей Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил командование Центрального военного округа, все воинские формирования и воинские части, входящие в ЦВО, в том числе и новосибирские части, за тот результат боевой работы, который они показывают на рубежах специальной военной операции и за возможность увидеть итог этой работы в центре Новосибирска: «Эта выставка позволяет нам сделать как минимум на два вывода. Первое — мы ещё раз убеждаемся в славе русского оружия. Два с половиной года запад поставляет бандеровскому режиму различные “чудеса” вооружения, а укронацисты радуются каждой очередной поставке, как ярким бусам. Мы это видели уже не раз — “байрактары”, и “джевелины”, и “хаймарсы”, и “леопарды” — чем только нас ни пугали и утверждали, что вот якобы с этого момента перелом наступит и наши части побегут. Как видим, чудес не бывает. Всё это вооружение бьётся русским солдатом, и наглядный пример этого — здесь, в центре города. Русский дух сильнее любой немецкой и заокеанской брони. Это не раз было доказано в нашей истории, доказывается и сегодня.



Следующий вывод, который, глядя на всё это “богатство”, мы можем сделать — что результат этой работы нашим ребятам достаётся непросто. Они столкнулись с мощной военной машиной всего натовского блока, и противостоят нашим вооружённым силам, нашим промышленникам не задурманенные головы украинцев, а технологический ум так называемого объединённого запада, а значит, наше объединение и поддержка нашим бойцам нужна сегодня и, наверное, потребуется и завтра. Пусть эта выставка будет дополнительным толчком к нашей внутренней мобилизации. Хочу, пользуясь случаем, высказать слова благодарности тем новосибирцам, которые сегодня словом и делом помогают нашим военнослужащим приближать победу. Надеюсь, что после проведения этой выставки ряды волонтёров, промышленников, самодеятельных конструкторов будут только шире», — отметил Андрей Травников.