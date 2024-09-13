Трутнев: цена самолета «Байкал» сократилась в два раза после поручения Путина

«Еще важнее и удивительнее то, что полоса требуемая стала в три раза короче. Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 метров на Дальнем Востоке — 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой “Байкал” сесть не сможет. Вчера мне сказали: да нет, 350 метров. Как? Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его изъявление творит чудеса», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).