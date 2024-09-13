Трутнев: цена самолета «Байкал» сократилась в два раза после поручения Путина

В разговоре с журналистами телеканала «Россия-24» Трутнев заявил, что после поручения президента производители также улучшили технические характеристики самолета.
«Еще важнее и удивительнее то, что полоса требуемая стала в три раза короче. Нам предъявляли 1050 метров. Я вообще не знал, что с этим делать, скажу честно. Потому что у нас полос по 1050 метров на Дальнем Востоке — 33. И все. А все остальные не подходят. Для всех остальных никакой “Байкал” сесть не сможет. Вчера мне сказали: да нет, 350 метров. Как? Поэтому низкий поклон Владимиру Владимировичу Путину. Его изъявление творит чудеса», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
ЛМС-901 «Байкал» — легкий многоцелевой самолет, предназначенный для использования на местных воздушных линиях, а также для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.
5 сентября Владимир Путин потребовал ускорить создание пассажирской версии самолета «Байкал» и запустить его серийное производство в ближайшее время. Он подчеркнул, что стоимость и технические характеристики самолета должны быть конкурентоспособны, а цена перелетов на них должна быть доступной для граждан. При заказе самолета в 2019 году Минпромторг указывал, что цена должна быть не выше 120 млн руб. В октябре 2023-го Юрий Трутнев сообщил о росте цены самолета до 178 млн руб., в августе 2024-го РБК со ссылкой на на письмо Государственной транспортной лизинговой компании писал, что его стоимость составит 455 млн руб.
Разработку «Байкала» обеспечивает Уральский завод гражданской авиации. Комплексная программа развития авиационной отрасли России до 2030 года предусматривала, что поставки самолетов в авиакомпании должны начаться в 2024 году. Однако в мае правительство сместило дату выпуска на 2025 год. Первый вице-премьер Денис Мантуров в сентябре этого года заявил, что текущий целевой срок создания «Байкала» — 2026 год. Смещение сроков Мантуров объяснил необходимостью импортозамещения двигателя и винта в составе лайнера из-за ухода иностранных партнеров.