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Офицер из Новосибирска Шуев объяснил новости о скрытой мобилизации в России

По его мнению, за таковую можно считать агитацию добровольцев.

Подполковник ФСБ в отставке и учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник» Владимир Шуев прокомментировал новости о скрытой мобилизации в России. Своё мнение он высказал в беседе «Сиб.фм».

Военный считает, что «скрытой мобилизацией» можно назвать агитацию добровольцев. Однако он не исключил проведение второй волны реальной мобилизации, хотя подчеркнул — пока в этом нет необходимости.

Новосибирский депутат Ростислав Антонов также подтверждал в интервью порталу: работа с добровольцами по заключению контракта активно ведётся. «Скрытую и тихую мобилизацию» он отверг.

«Мобилизация — это мобилизация, ее скрытно не проведешь, это большой объем мероприятий, который так тайно не сделать», — рассказывал порталу Антонов.

Ранее в Кремле заявляли, что речи о второй волне мобилизации — нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также не соглашался с существованием «скрытой или тихой мобилизации».