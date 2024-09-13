Офицер из Новосибирска Шуев объяснил новости о скрытой мобилизации в России

Подполковник ФСБ в отставке и учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник» Владимир Шуев прокомментировал новости о скрытой мобилизации в России. Своё мнение он высказал в беседе «Сиб.фм».
Военный считает, что «скрытой мобилизацией» можно назвать агитацию добровольцев. Однако он не исключил проведение второй волны реальной мобилизации, хотя подчеркнул — пока в этом нет необходимости.
Новосибирский депутат Ростислав Антонов также подтверждал в интервью порталу: работа с добровольцами по заключению контракта активно ведётся. «Скрытую и тихую мобилизацию» он отверг.
«Мобилизация — это мобилизация, ее скрытно не проведешь, это большой объем мероприятий, который так тайно не сделать», — рассказывал порталу Антонов.
Ранее в Кремле заявляли, что речи о второй волне мобилизации — нет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также не соглашался с существованием «скрытой или тихой мобилизации».