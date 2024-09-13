WSJ описала стратегию администрации Байдена по Украине

По словам американских чиновников, атака украинских военных на Курскую область вызвала напряженность в отношениях Киева с Вашингтоном. Высокопоставленный представитель администрации сказал WSJ, что в нападении на Курскую область Украина видит возможность «самозащиты» и «создания рычагов влияния». Тем не менее, официальные лица США обеспокоены тем, что, направив так много солдат в регион, Украина «оставила себя уязвимой на востоке», пишет издание.