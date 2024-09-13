WSJ описала стратегию администрации Байдена по Украине

Намерение американского правительства смягчить условия по использованию Украиной дальнобойного оружия источники издания также связывают с настроениями в администрации.
Другой источник в администрации президента США заявил, что не видит «никаких признаков того, что Россия в настоящее время готова участвовать в содержательных переговорах, которые приведут к приемлемому для Украины результату».
В материале WSJ отмечается, что на фоне приближающихся выборов администрация также ослабила ограничения на некоторые виды оружия большой дальности, поставляемые США. Такое решение было принято американским правительством в мае, оно позволило ВСУ поражать дальнобойным оружием цели на территории РФ в ответ на атаки в приграничных зонах Украины.
По словам американских чиновников, атака украинских военных на Курскую область вызвала напряженность в отношениях Киева с Вашингтоном. Высокопоставленный представитель администрации сказал WSJ, что в нападении на Курскую область Украина видит возможность «самозащиты» и «создания рычагов влияния». Тем не менее, официальные лица США обеспокоены тем, что, направив так много солдат в регион, Украина «оставила себя уязвимой на востоке», пишет издание.
В апреле Палата представителей США одобрила законопроект о выделении Украине $60,8 млрд. По оценке WSJ, такой уровень финансирования украинской армии «вряд ли сохранится, независимо от того, кто займет Белый дом». По этой причине, пишет издание, администрация президента и союзники НАТО готовят долгосрочные планы помощи Киеву, чтобы защитить его от «будущих неопределенностей».
Опрошенные газетой аналитики отмечают, что стратегия администрации Джо Байдена «похожа на рецепт еще одной бесконечной войны»: «Она (администрация, — “Ъ”) неспособна направить достаточно оружия, чтобы оказать решающее влияние на поле боя, и у них нет четкого представления о том, какой должна быть конечная цель».
Накануне, 12 сентября, президент Владимир Путин заявил, что разрешение на использование Украиной дальнобойных ракет — американских ATACMS и британских Storm Shadow — будет означать прямое участие США, стран НАТО и Европы в конфликте с Россией. По его словам, украинские военные не могут самостоятельно использовать дальнобойное оружие, для этого им нужны разведданные ЕС и США, а также помощь военных НАТО.
Джо Байден и британский премьер Кир Стармер обсудят этот вопрос сегодня, 13 сентября, на встрече в Белом Доме. Американские и британские СМИ со ссылкой на источники писали, что решение по этому вопросу уже принято. Аналогичную точку зрения высказывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.