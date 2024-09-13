Свердловским бойцам СВО дали отсрочку по долгам почти на миллиард рублей

С начала 2024 года было приостановлено 9,5 тысяч исполнительных производств в отношении бойцов СВО из Свердловской области. Их сумма превысила 970 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов.
Приостановка исполнительных производств является мерой поддержки участникам спецоперации. Накануне приставы в рамках Единого дня приема провели встречи с бойцами СВО и их семьями. Всего состоялось 73 консультации.
Отмечается, что услуга по приостановке исполнительного производства имеет заявительный характер. Временное закрытие долговых дел не относится к платежам по алиментам.
Ранее стало известно, что в Свердловской области правительство увеличило единовременную выплату военнослужащим-контрактникам до 1,5 миллионов рублей.