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Свердловским бойцам СВО дали отсрочку по долгам почти на миллиард рублей

В отношении участников СВО со Среднего Урала было приостановлено 9,5 тысяч исполнительных производств.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года было приостановлено 9,5 тысяч исполнительных производств в отношении бойцов СВО из Свердловской области. Их сумма превысила 970 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов.

Приостановка исполнительных производств является мерой поддержки участникам спецоперации. Накануне приставы в рамках Единого дня приема провели встречи с бойцами СВО и их семьями. Всего состоялось 73 консультации.

Отмечается, что услуга по приостановке исполнительного производства имеет заявительный характер. Временное закрытие долговых дел не относится к платежам по алиментам.

Ранее стало известно, что в Свердловской области правительство увеличило единовременную выплату военнослужащим-контрактникам до 1,5 миллионов рублей.

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