Помимо того, российским войскам удалось поразить несколько единиц бронетехники, среди которых были семь танков, две боевые машины пехоты, артиллерийское орудие, три бронетранспортера и две инженерные машины разграждения.
В оборонном ведомстве добавили, что с момента вторжения в Курскую область противник потерял 12 795 военнослужащих.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в министерстве.
В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.
Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России начали масштабное контрнаступление в Курской области. Армия России, как сообщалось, за полтора часа взяла под контроль Гордеевку и начала наступать в районах Апанасовки и Мартыновки.
Российский политолог Сергей Марков заявил, что продолжающееся контрнаступление России «переломило тренд», но серьезные результаты работы военных еще впереди. По оценке Маркова, российские военные действуют пока не очень энергично, и главные бои состоятся в будущем.