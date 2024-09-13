Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области

В военном ведомстве добавили, что группировка «Север» продолжила наступление в Курской области и нанесла поражение формированиям 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригадам ВСУ в районах сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, а также отбила контратаку в районе Обуховки и сорвала две попытки атак в направлении Камышевки и Борков.