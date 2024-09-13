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Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по украинским резервам в Сумской области, заявили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень», — говорится в сводке.

В военном ведомстве добавили, что группировка «Север» продолжила наступление в Курской области и нанесла поражение формированиям 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригадам ВСУ в районах сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, а также отбила контратаку в районе Обуховки и сорвала две попытки атак в направлении Камышевки и Борков.

Кроме того, ВСУ трижды пытались прорваться через границу в направлении Нового Пути, Медвежьего и Веселого, но бойцы «Севера» при поддержке авиации и артиллерии отразили эти атаки.

Российские войска также нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде нацгвардии и 129-й бригаде теробороны в районах Борков, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Николаево-Дарьино, Покровского и Успеновки.

За сутки ВСУ потеряли:

  • 300 человек убитыми и ранеными;
  • 34 единицы бронетехники: семь танков, две БМП, три бронетранспортера и 22 боевые бронемашины;
  • артиллерийское орудие;
  • станцию РЭБ;
  • две инженерные машины разграждения;
  • восемь автомобилей.

Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились почти 12,8 тысячи солдат и 108 танков.