Российские военные ударили по резервам ВСУ в Сумской области

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Журавка, Ободы, Кондратовка, Катериновка, Речки, Степановка, Сумы, Павловка, Пустогород и Хотень», — говорится в сводке.
В военном ведомстве добавили, что группировка «Север» продолжила наступление в Курской области и нанесла поражение формированиям 22-й и 44-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригадам ВСУ в районах сел Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки, а также отбила контратаку в районе Обуховки и сорвала две попытки атак в направлении Камышевки и Борков.
Кроме того, ВСУ трижды пытались прорваться через границу в направлении Нового Пути, Медвежьего и Веселого, но бойцы «Севера» при поддержке авиации и артиллерии отразили эти атаки.
Российские войска также нанесли поражение 22-й, 61-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 1-й бригаде нацгвардии и 129-й бригаде теробороны в районах Борков, Гуево, Дарьино, Зеленого Шляха, Косицы, Любимовки, Малой Локни, Мартыновки, Новой Сорочины, Новоивановки, Николаево-Дарьино, Покровского и Успеновки.
За сутки ВСУ потеряли:
- 300 человек убитыми и ранеными;
- 34 единицы бронетехники: семь танков, две БМП, три бронетранспортера и 22 боевые бронемашины;
- артиллерийское орудие;
- станцию РЭБ;
- две инженерные машины разграждения;
- восемь автомобилей.
Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ лишились почти 12,8 тысячи солдат и 108 танков.