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Депутаты Башкирии рассмотрит кандидатуры на должность премьера

В Госсобрании — Курултае Башкирии рассмотрят кандидатуры на должности премьер-министра республики и его заместителей.

Источник: Башинформ

Как сообщил председатель ГС РБ Константин Толкачев, в ближайшее время они будут внесены в парламент Главой региона Радием Хабировым.

«Представленные кандидатуры пройдут согласование с депутатским корпусом и будут вынесены на рассмотрение депутатов на пленарном заседании парламента. Предварительно будут проведены консультации с партийными фракциями. До формирования нового правительства в соответствии со ст. 93 Конституции РБ свои обязанности продолжит исполнять прежний состав правительства республики». — прокомментировал Толкачев.

Как добавил спикер, должности руководителей министерств и ведомств замещаются по решению непосредственно Главы Башкирии на основании его указов.