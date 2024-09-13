Вячеслав Федорищев назначил Марину Сидухину сенатором РФ

В августе текущего года основатель ООО «СВГК» Владимир Аветисян признал, что тестю Дмитрия Азарова Вячеславу Акатову досталась доля (5%) СВГК, стоимость которой, по данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, превышает 660 млн руб. Как пояснил Владимир Аветисян, решение о предоставлении «опциона» Дмитрию Азарову с правом выкупа 5% доли СВГК, который потом получил Вячеслав Акатов, было принято в 2002 году, задолго до того, как господин Азаров возглавил администрацию Самары, а затем — правительство региона. В 2013 году Дмитрий Азаров, уже будучи мэром Самары, отказался «от предоставленного ему права выкупа 5% доли компании» в пользу тестя Вячеслава Акатова.