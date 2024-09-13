Евгений Чинцов стал депутатом Думы Нижнего Новгорода

Чинцов Евгений Александрович родился 26 июля 1980 года. В 2002 году окончил Дальневосточный военный институт. В 2018 году — факультет разведки ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» с красным дипломом. Продолжает обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, а также в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе «Время героев». Начал военную карьеру в 17 лет курсантом, затем прошел путь от лейтенанта до полковника. Служил в Северной Осетии, Дагестане, в Мурманской области на Северном флоте. Принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО с февраля 2022 года. С 2018 по 2023 годы служил в бригаде разведки Нижегородской области, в том числе начальником Нижегородского гарнизона.