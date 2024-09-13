Евгений Чинцов стал депутатом Думы Нижнего Новгорода

Голосование состоялось в период с 6 по 8 сентября 2024 года.
Согласно информации, Евгений Чинцов набрал 5,105 тыс. голосов избирателей, принявших участие в выборах. Его кандидатура была выдвинута НРО «Единой России».
Евгений Чинцов поблагодарил жителей округа № 30, которые проголосовали за него.
«Выборы — это всегда взгляд в будущее, и в ближайшем будущем я нацелен на активную депутатскую работу. Главная цель депутата, как и военного, служить своему народу, поэтому статус депутата для меня — логичное продолжение военной службы. Это возможность решать проблемы людей и влиять на ситуацию, а не стоять в стороне и ждать, когда кто-то что-то сделает для нас», — подчеркнул народный избранник.
Он отметил, что муниципальная власть и депутаты городской Думы ведут открытый диалог с горожанами, предпринимателями, общественными организациями и бюджетными учреждениями.
«Меня волнует развитие Нижнего Новгорода, города, который стал родным для моей семьи. Итоги встреч с жителями 30-го округа, Народная программа партии “Единая Россия” легли в основу моей предвыборной программы, над реализацией которой буду работать в городской Думе Нижнего Новгорода. Самое ценное для меня — это доверие избирателей», — добавил Евгений Чинцов.
Напомним, Евгений Чинцов прошёл обучение по программе «Время героев», его наставником стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
СПРАВКА.
Чинцов Евгений Александрович родился 26 июля 1980 года. В 2002 году окончил Дальневосточный военный институт. В 2018 году — факультет разведки ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» с красным дипломом. Продолжает обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, а также в Высшей школе государственного управления РАНХиГС по программе «Время героев». Начал военную карьеру в 17 лет курсантом, затем прошел путь от лейтенанта до полковника. Служил в Северной Осетии, Дагестане, в Мурманской области на Северном флоте. Принимал участие в операциях в Чечне, Ингушетии, Грузии и Сирии, а также в СВО с февраля 2022 года. С 2018 по 2023 годы служил в бригаде разведки Нижегородской области, в том числе начальником Нижегородского гарнизона.
Имеет госнаграды: три ордена Мужества (в 2008 г, 2015 г., 2023 г.), медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.